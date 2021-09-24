Куман заменил Пике на 33-й минуте матча с «Бенфикой». Вместо Жерара вышел 17-летний Гави

Защитник «Барселоны» заменен на 33-й минуте матча против «Бенфики» (0:1, первый тайм) в групповом этапе чемпионов.

На 12-й минуте испанец получил желтую карточку за фол на форварде «Бенфики» Романе Яремчуке в центре поля. Как пишет журналист The Athletic Дермот Корриган, Пике не был травмирован.

Вместо центрального защитника в игру вошел 17-летний хавбек .

Статистику 34-летнего Пике можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Бенфикой».