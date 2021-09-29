Фанаты «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда перед игрой с «Мальме»

Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» фанаты «Зенита» провели специальную акцию.
Под звуки симфонического оркестра, исполнившего композицию «Оркестр» группы «Сплин», на трибунах появился баннер, посвященный жертвам блокады Ленинграда. В этом году исполнилось 80 лет со дня ее начала.
Как отмечает пресс-служба «Зенита», подобное сочетание живого исполнения оркестровой музыки и визуальной поддержки не использовалось ранее на фанатских трибунах.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Она началась 8 сентября 1941 года и была снята 27 января 1944 года. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
#ГородГеройЛенинград— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 29, 2021
О перформансе: https://t.co/jg947A0DsO pic.twitter.com/H4F7xSSXJU