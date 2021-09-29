Руй Витория: «Наполи» очень силен, а у «Спартака» много проблем, но будем биться до конца»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча с .

«У «Наполи» есть важные качества: команда умеет играть хорошо, но также в ней есть индивидуально сильные игроки.

Мы не в лучшем состоянии, хотелось бы, чтобы все были готовы, но мы все равно нацелены на успех и верим в нашу работу.

«Наполи» – очень сильная команда, использующая простые, но эффективные задумки. Это порой самое сложное в футболе, но «Наполи» преуспевает.

Нам же надо верить в ту работу, что мы ежедневно выполняем. Мы можем потерять очки, но не себя. Мы знаем, что будет тяжело, но мы готовы. Важно осознать, что нам предстоит сыграть с хорошим соперником, это будет первый шаг на пути к развитию. Все думают, что «Наполи» будет проще играть с нами, поэтому нужно оставаться сосредоточенными и проявить себя.

У нас много проблем. Ларссон еще не готов, хотим добиться его готовности к матчам после игр сборных. То же касается Зобнина, Рассказова, Кутепова, Хендрикса. Нам бы хотелось иметь больше вариантов, но мы не станем жалеть себя. Мы думаем лишь о матче и будем биться до последней минуты», – сказал Витория.