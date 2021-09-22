Лапорта перед «Бенфикой»: «3 очка нужны «Барсе», чтобы оказаться там, где она должна быть, – на 1-м месте в группе»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Нас ждет очень важный матч в Лиге чемпионов. Мы должны выиграть. Первые три очка в Лиге чемпионов – это то, что нужно «Барсе», чтобы оказаться там, где она должна быть – на первом месте в группе.

«Бенфика» – непростая команда, но мы верим, что можем победить», – сказал Лапорта в интервью клубному телевидению.

«Барселона» сыграет с «Бенфикой» сегодня в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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