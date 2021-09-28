Роналд Куман: «Барсе» трудно оставаться на уровне топ-команд с учетом изменений. Нужно быть реалистами»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в преддверии матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» высказался о текущей форме каталонцев.

«Нужно быть реалистами. Сейчас, с учетом изменений, происходящих в команде, трудно оставаться на уровне топ-команд», – заявил специалист в эфире Movistar.

«Мы ожидаем сложной игры с «Бенфикой». Они играют дома, понимаем, какая будет атмосфера, как они сильны на своем поле.

Не думаю, что матч будет открытым, так как в менталитете португальских команд заложены контроль игры и крепкая оборона. Вот чего мы можем ожидать», – отметил Куман.

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