Дзюба – в запасе «Зенита» на матч с «Челси». Крицюк, Малком, Клаудиньо и Барриос выйдут в старте

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа против .

Форвард сине-бело-голубых не попал в число 11 футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

Состав : Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, .

Запасные: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

встретится с «Челси» сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Челси» – самая гибкая топ-команда мира. Стиль Тухеля + уникальные качества игроков = ребус для любого соперника