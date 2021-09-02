Дзюба – в запасе «Зенита» на матч с «Челси». Крицюк, Малком, Клаудиньо и Барриос выйдут в старте

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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не попал в число 11 футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

Состав «Зенита»: Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Сердар Азмун.

Запасные: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

«Зенит» встретится с «Челси» сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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