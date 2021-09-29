Федерико Кьеза: «Инстаграм не отображает действительность. Образование – ключ к успеху в современном мире»

Полузащитник рассказал о роли образования в своей жизни.

«Моя мама всегда говорила: «Если ты будешь получать хорошие оценки в школе, ты будешь хорошо играть в футбол, а если ты будешь хорошо играть в футбол, то будешь получать хорошие оценки». Это взаимосвязано.

В современном мире образование – это ключ к успеху. Оно помогает тебе справляться с чем-либо – в моем случае, с давлением СМИ, например, поскольку я футболист. Я могу рационально смотреть на вещи. Я могу сохранять трезвость ума и фокусироваться на действительно важных делах.

Образование помогает в этом. Например, я есть в инстаграме, но я им не пользуюсь. Иногда я его проверяю, но у меня нет его на телефоне. Он не отображает действительность», – сказал Кьеза.