«Атлетико» и «Севилья» могут подписать Барриоса зимой. Сделку оценивают в 15 млн евро (Diario Gol)

Полузащитник Вильмар Барриос интересен и «Севилье».

По данным Diario Gol, Диего Симеоне хочет усилить полузащиту команды, и Барриос – один из футболистов, которые привлекают внимание «Атлетико».

Кроме того, интерес к колумбийцу проявляет и , которая уже контактировала с агентом игрока.

Оба клуба попытаются подписать Барриоса зимой. Сумма сделки оценивается примерно в 15 миллионов евро.

Вильмар не возражает против того, чтобы попробовать себя в .

Со статистикой 27-летнего полузащитника, который в этом сезоне провел 7 матчей в , можно ознакомиться здесь.