«Атлетико» и «Севилья» могут подписать Барриоса зимой. Сделку оценивают в 15 млн евро (Diario Gol)

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос интересен «Атлетико» и «Севилье».

По данным Diario Gol, Диего Симеоне хочет усилить полузащиту команды, и Барриос – один из футболистов, которые привлекают внимание «Атлетико».

Кроме того, интерес к колумбийцу проявляет и «Севилья», которая уже контактировала с агентом игрока.

Оба клуба попытаются подписать Барриоса зимой. Сумма сделки оценивается примерно в 15 миллионов евро.

Вильмар не возражает против того, чтобы попробовать себя в Ла Лиге.

Со статистикой 27-летнего полузащитника, который в этом сезоне провел 7 матчей в РПЛ, можно ознакомиться здесь.

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