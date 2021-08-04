«Атлетико» и «Севилья» могут подписать Барриоса зимой. Сделку оценивают в 15 млн евро (Diario Gol)

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос интересен «Атлетико» и «Севилье».
По данным Diario Gol, Диего Симеоне хочет усилить полузащиту команды, и Барриос – один из футболистов, которые привлекают внимание «Атлетико».
Кроме того, интерес к колумбийцу проявляет и «Севилья», которая уже контактировала с агентом игрока.
Оба клуба попытаются подписать Барриоса зимой. Сумма сделки оценивается примерно в 15 миллионов евро.
Вильмар не возражает против того, чтобы попробовать себя в Ла Лиге.
Со статистикой 27-летнего полузащитника, который в этом сезоне провел 7 матчей в РПЛ, можно ознакомиться здесь.