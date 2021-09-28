«Челси» – фаворит Parimatch дерби с «Ювентусом». Клиенты букмекеров ставят на лондонцев

Сегодня в Турине в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Ювентус» и действующий победитель турнира «Челси».

Болельщиков ждет крупнейшее дерби в беттинге – обе команды заключили партнерские соглашения с международным букмекерским брендом Parimatch.

Согласно оценке аналитиков, шансы английской команды на победу значительно выше, чем у итальянцев. Сделать ставку на команду Томаса Тухеля можно с коэффициентом 2,17 (соответствует примерно 44%). Взять победу хозяев можно за 3,75 (26%), коэффициент на ничейный исход – 3,25 (30%).

Клиенты Parimatch согласны с букмекерами – более 80% из поставивших на исход встречи выбрали победу «Челси», следует из данных Parimatch Inside.

При этом уверенности в том, что обе команды забьют, у аналитиков нет – поставить на это можно с коэффициентом 2,00. Взять голы в обеих таймах можно за 1,99.

Если «Ювентус» победит и не пропустит, зайдет ставка с коэффициентом 5,00 «Сухую» победу гостей можно взять за 3,15. А на «тотал больше» 3,5 мячей в линии на Parimatch можно поставить с коэффициентом 4,30.

Самый вероятный счет матча – 0:1, следует из данных аналитиков Parimatch. Поставить на этот результат можно за 6,30. В случае ничьей 1:1 сыграет ставка с коэффициентом 6,40. На 1:0 в пользу «Ювентуса» можно поставить за 8,60, нулевая ничья котируется за 8,40.

Наибольшие шансы отличиться в матче «Ювентус» – «Челси», по мнению аналитиков, есть у бельгийца Ромелу Лукаку. Поставить на гол форварда гостей можно с коэффициентом 2,25. Среди игроков «Ювентуса» наибольшие шансы отправить мяч в ворота соперника у итальянского нападающего Мойзе Кина – поставить на то, что он забьет, можно по коэффициенту 3,70.

Игра состоится в среду, 29 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.