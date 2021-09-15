Клаудиньо: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать на чемпионат мира»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своих спортивных целях.

– С кем ты живешь в Петербурге? Приедут ли родители в Россию в ближайшее время – может быть, на Лигу чемпионов?

– Да, я очень на это надеюсь! Папа приезжал вместе со мной на презентацию, после чего вернулся в Бразилию. Сейчас со мной здесь живут моя сестра и мой друг.

– Какая у тебя мечта в жизни и в карьере?

– Все, что я проживаю сейчас, – это исполнение моей мечты. Мечтал стать лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом – исполнил.

Мечтал играть в Лиге чемпионов – исполняю это прямо сейчас. Даст Бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира, – сказал Клаудиньо.

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