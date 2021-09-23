Клаудиньо о том, что РПЛ слабая лига: «Те, кто так говорят, мало понимают в футболе»

Полузащитник Клаудиньо поделился мнением об уровне чемпионата России.

– Многие, кто плохо знает российскую Премьер-лигу, говорят, что играть здесь – пустая трата времени для такого игрока, как вы. Что можете сказать этим людям и что думаете о в целом?

– Думаю, что те, кто так говорят, мало понимают в футболе, если честно.

Я играю в очень сильной лиге, в команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Уже одно это многое говорит о лиге и клубе. Факты говорят сами за себя, мне не нужно говорить об этом.

Очень рад быть здесь, моя мечта осуществилась. Моя цель – помочь команде хорошо сыграть в и продлить череду из чемпионских титулов в России. Я пришел сюда ради этого, – сказал бразилец.