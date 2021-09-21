Федун предложил РФС прописать в контрактах игроков выплаты воспитавшим их тренерам – 1-3% от годового соглашения

Владелец выступил на заседании попечительского совета , состоявшегося в середине сентября.

Бизнесмен показал две таблицы: первая – стоимость игроков сборных, вторая – количество игроков до 18 лет и тренеров, зарегистрированных УЕФА. В обеих таблицах Россия занимает 20-е место.

На основании этих данных Федун заявил, что Россия не может считаться большой футбольной страной, предположив, что одной из основных причин является именно нехватка игроков до 18 лет и тренеров.

Федун предложил увеличить количество тренеров до 5-6 тысяч вместо нынешних 2738, а число молодых людей, профессионально занимающихся футболом, минимум до 50 тысяч (вместо нынешних 28 тысяч).

Федун предложил не использовать для этого дополнительные государственные деньги и не налагать дополнительную социальную нагрузку на бизнес.

Владелец московского клуба для реализации этой идеи предложил закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату тренеру, воспитавшему игрока. Она должна составлять от 1 до 3 процентов от годового соглашения с клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Попечительский совет принял к сведению предложения Федуна.