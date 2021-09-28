Тренер «Мальме»: «Зенит» – это топ-класс. Мы аутсайдеры, но имеем полное право мечтать»

Главный тренер высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

– Нас ждет отличный матч, хотя мы и понимаем, что мы в нем – аутсайдеры. Но мы можем 1-2 раза преподнести сюрприз в этой группе.

– Завтрашний матч для вас – игра, в которой вы обязаны победить?

– Мы хотим сыграть в своем стиле. Но это будет матч не Лиги Европы. Здесь – лучшие игроки мира. Мы хотим быть храбрыми, делать все правильно.

Мы будем играть против хорошей команды, но мы имеем полное право мечтать, хоть мы и аутсайдеры.

– Завтрашний матч будет более оборонительным для вашей команды, чем против «Ювентуса»?

– К каждой игре нужен разный подход. Завтра мы будем и защищаться, и атаковать. У каждой игры – свое лицо.

Я много раз говорил – мы должны просто все делать правильно, нам важно быть храбрыми в матче против хорошей команды.

Шведские команды и до нас выступали в групповом турнире ЛЧ, но играли не в контроль. Но ты не можешь защищаться все 90 минут.

– Как вы планируете завтра удивить соперника?

– Мы анализировали «Зенит» – это хорошая команда, сочетающая качество, мощь, скорость.

Конечно, у всех есть слабые места, и я сказал команде, что мы должны использовать их слабые места. Но нужно понимать, что это – топ-класс, – сказал Томассон.

Завтра дома сыграет с «Мальме». Матч начнется в 19:45 по московскому времени.