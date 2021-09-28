Сутормин о «Мальме»: «Не хочется бросаться громкими словами о фаворитах и аутсайдерах. Хорошая команда, как и «Брюгге»

Полузащитник «Зенита» рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Мальме».

– Алексей, вы сейчас часто играете в схеме с тремя центральными защитниками на правом краю. Можно ли сказать, что вам в этой роли комфортнее, чем в четверке защитников, и как различаются ваши задачи?

– Скажу, что мне достаточно комфортно играть и в четверке, и в пятерке. Что касается различий, то в пятерке у меня есть больше возможностей для атаки, всегда есть страхующий игрок, который поможет сзади.

– В игре с «Крыльями» вы исполнили пенальти, как и в двух предыдущих матчах, но тогда на поле не было Дзюбы. Как решался этот вопрос? Можно ли назвать вас штатным пенальтистом?

– Решалось тренерским штабом. Насчет того, можно ли назвать [штатным пенальтистом], то одним из – да, но и Артем, и Сердар могут пробить. Также многое зависит от того, в каком состоянии это происходит, в какие минуты исполняется пенальти: может выйти свежий игрок, у него будет больше шансов пробить. Кто уверен, кто больше хочет, тот может взять на себя ответственность и исполнить пенальти.

– С каким настроением команда подходит к матчу с «Мальме», особенно после уверенной игры с ?

– В хорошем, боевом настроении. Лига чемпионов возвращается в Петербург. Надеемся, что в этом матче мы покажем свои сильные качества и добьемся лучшего результата.

– Что скажете о сопернике? Что о нем знаете? Сильнее ли «Мальме», чем «Брюгге», доставшийся вам из четвертой корзины в прошлом сезона?

– Хорошая команда, которая идет в чемпионате в лидирующей тройке. Может действовать и в пять, и в четыре защитника. Хорошая команда, как и , и в целом предыдущие сезоны показали, что в Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Так что это будет непростой матч.

– Можно ли говорить, что – фаворит игры с ?

– Не хочется бросаться громкими словами по поводу фаворитов и аутсайдеров. На поле выходят две команды, все находятся в равном состоянии. Но мы играем дома при своих болельщиках и настроены показать хороший футбол. Если нам это удастся, то результат будет удачным для нас.

– В чем опасность «Мальме»? Кого из футболистов гостей можете выделить?

– Команда хорошо прессингует, хорошо переходит из обороны в а атаку. Такая северная команда, которая хороша в борьбе. Из игроков – отмечу крайних защитников и нападающих. Повторюсь, в Лиге чемпионов нет слабых команд и мы серьезно готовимся к игре, – сказал Сутормин.