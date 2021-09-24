Куман пропустит матч с «Атлетико». «Барса» не просила сократить его дисквалификацию

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман пропустит гостевой матч 8-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

58-летний тренер из Нидерландов был дисквалифицирован на две игры после удаления в матче с «Кадисом» (0:0).

Игру с «Леванте» (3:0) Куман уже пропустил. Однако «Барса» не будет обращаться в Апелляционный комитет с просьбой сократить отстранение тренера до 1 матча.

В то же время каталонцы обжалуют желтую карточку, полученную Серджи Бускетсом в той же игре с «Кадисом» – хавбек пытался выбить второй мяч с поля.

Матч «Атлетико»«Барселона» состоится 2 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.

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