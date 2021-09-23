Куман о судье после 0:0 с «Кадисом»: «В этой стране удаляют ни за что»

Главный тренер «Барселоны» высказался после матча 6-го тура с (0:0).

Куман был удален на 97-й минуте, а в середине второго тайма арбитр Карлос дель Серро Гранде удалил хавбека «Барсы» Френки де Йонга – за карточки на 61-й и 65-й минутах.

«В этой стране удаляют ни за что. У нас были моменты, но мы не воспользовались ими.

Если я побеждаю, похоже, я продолжаю [работать], если я проигрываю – мы должны найти нового тренера. Вот так все для вас.

Мы всегда должны стараться побеждать, но мы должны быть реалистами и видеть состав, который у нас есть. Нам не хватает семи игроков, которые могли бы быть в стартовом составе», – сказал Куман.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.