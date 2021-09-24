«МЮ» надо убрать Сульшера и позвать Конте или Зидана. «Челси» избавился от Лэмпарда и взял Тухеля – посмотрите на результат». Агбонлахор о тренере

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Бывший форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор полагает, что «Манчестер Юнайтед» должен пригласить другого тренера вместо Оле-Гуннара Сульшера.

«Если бы я был на месте [боссов] «МЮ» сейчас... «Челси» сделал это с Лэмпардом. Они избавились от него, что было трудно сделать, потому что он легенда клуба. Но они избавились от Лэмпарда и взяли Тухеля – и посмотрите, что из этого вышло.

«Манчестер Юнайтед» надо убрать Оле. Дать ему должность где-то в руководстве и взять Конте, который лучше раскроет этих футболистов.

Даже если взять решения Сульшера по ходу матчей: Харри Магуайр хромал минут десять, прежде чем Оле заменил его. Большие тренеры сразу убирают игроков с поля, если замечают, что они не очень хорошо двигаются.

Нужен гол – и он в последние десять минут выпускает Кавани, который играл не так много в этом сезоне. Есть же Лингард, который забил «Вест Хэму», есть Санчо, за которого отдали 70 миллионов фунтов. Думаю, многие решения Оле были далеки от совершенства.

«МЮ» сейчас нужно сжать зубы и позвать Конте, Зидана – тренера, который достанет все лучшее из этих игроков», – сказал Агбонлахор.

«МЮ» уступил «Астон Вилле» (0:1) в 6-м туре АПЛ.

Сульшер жалуется, что «МЮ» реже зарабатывает пенальти. Он зря винит Клоппа

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