Сульшер считает, что игроки «Виллы» помешали Бруну забить пенальти: «Они окружили судью и Фернандеша. Видеть такое неприятно»

Главный тренер выразил недовольство поведением игроков «Астон Виллы».

После назначения пенальти футболисты клуба из Бирмингема пытались оспорить это решение, окружив судью и , собиравшегося исполнить пенальти. Португалец промахнулся, и выиграла матч.

«Мне не понравилось, как они окружили судью, точку, Бруну и пытались повлиять на него. Это явно сработало, но видеть такое неприятно.

Бруну – прекрасный исполнитель пенальти, и сегодня, думаю, вы могли побиться об заклад, что он забьет. К сожалению, в этот раз он не забил. Он он силен психологически, он оправится», – сказал тренер.