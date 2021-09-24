Сульшер считает, что игроки «Виллы» помешали Бруну забить пенальти: «Они окружили судью и Фернандеша. Видеть такое неприятно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер выразил недовольство поведением игроков «Астон Виллы».
После назначения пенальти футболисты клуба из Бирмингема пытались оспорить это решение, окружив судью и Бруну Фернандеша, собиравшегося исполнить пенальти. Португалец промахнулся, и «Астон Вилла» выиграла матч.
«Мне не понравилось, как они окружили судью, точку, Бруну и пытались повлиять на него. Это явно сработало, но видеть такое неприятно.
Бруну – прекрасный исполнитель пенальти, и сегодня, думаю, вы могли побиться об заклад, что он забьет. К сожалению, в этот раз он не забил. Он он силен психологически, он оправится», – сказал тренер.