Глава ВТБ Костин: «Игра «Динамо» стала интереснее, не такой скучной, как в последние годы»

Глава ВТБ Андрей Костин высказался после победы «Динамо» над «Рубином» (2:0) в матче .

ВТБ выступает генеральным спонсором бело-голубых с 2008 года.

«Качество игры «Динамо» стало интереснее, динамичнее, не таким скучным, каким было в последние годы. Изменения происходят, есть еще нестабильность в игре, но мы только в начале пути.

И мы будем работать дальше, добиваться дальнейших успехов, понимаем, что это большой труд. И займет это не один год, может быть, потому что мы очень серьезно занялись детским и юношеским спортом.

В ближайшее время планируем открыть еще три школы [помимо Дагестана, Владивостока и Воронежа]. И спасибо нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину, сейчас мы работаем над большим проектом в Москве по созданию детской школы, где будет семь полей.

Без детско-юношеского спорта мы никогда не будем обыгрывать сборные Бразилии и Германии. Это вклад в будущее, но мы к этому готовы», – сказал Костин.

«Динамо» убрало «Рубин» и гонится за «Зенитом». 9:0 – итог последних трех матчей команды Шварца