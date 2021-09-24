Алекс Фергюсон: «Роналду мечтал о «Реале». Это единственный клуб, в котором игроки мирового класса появляются из года в год»

Бывший главный тренер рассказал о решении отпустить нападающего Криштиану Роналду в в 2009 году.

«Роналду мечтал перейти в «Реал». Я не был против. Парень с Мадейры провел у нас шесть замечательных лет, присоединившись к нам, едва ему исполнилось 18.

Думаю, этот период сложился для нас отлично, и у меня была возможность заменить его. Мы взяли Антонио Валенсию, он был великолепен, так что в этом плане нам повезло.

Я знал, что Криштиану будет настолько хорош. Безусловно, я понимал это. «Реал» – единственный клуб, в котором из года в год появляются игроки мирового класса. Эта команда регулярно выигрывала Лигу чемпионов, 13 раз или что-то около того.

Нужно отдать им должное – это тот клуб, в который мечтает перейти любой футболист», – сказал Фергюсон.