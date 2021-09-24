У «ПСЖ» 8 побед подряд в Лиге 1. Матч с «Ман Сити» – 28-го

победил (2:0) в 8-м туре чемпионата Франции.

.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Маурисио Почеттино выиграла все 8 игр в текущем розыгрыше Лиги 1 и лидирует в таблице.

28 сентября парижанам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1