У «ПСЖ» 8 побед подряд в Лиге 1. Матч с «Ман Сити» – 28-го

«ПСЖ» победил «Монпелье» (2:0) в 8-м туре чемпионата Франции.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Маурисио Почеттино выиграла все 8 игр в текущем розыгрыше Лиги 1 и лидирует в таблице.
28 сентября парижанам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
- Дата проведения
- 25 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Эррера (Рафинья, 90), Паредес, Гуйе (Вейналдум, 81), Мбаппе (Икарди, 88), Неймар, Ди Мария (Дракслер, 88).
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Монпелье –
Омлин, Самбия, Тулер (Коцца, 26), Эстев, Ристич, Мавидиди (Ваи, 79), Молле (Макуана, 79), Саванье, Ферри (Леруа, 78), Шотар (Джоаккини, 88), Жермен.
- Предупреждение:
- Макуана (90).