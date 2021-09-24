У «ПСЖ» 8 побед подряд в Лиге 1. Матч с «Ман Сити» – 28-го

Теги ПСЖ Манчестер Сити лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Монпелье Идрисса Гуйе Юлиан Дракслер Футбол

«ПСЖ» победил «Монпелье» (2:0) в 8-м туре чемпионата Франции.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча

Команда Маурисио Почеттино выиграла все 8 игр в текущем розыгрыше Лиги 1 и лидирует в таблице.

28 сентября парижанам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

ПСЖ – Монпелье 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
25 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Гуйе, 2:0 – 88 Дракслер.
ПСЖНавас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Эррера (Рафинья, 90), Паредес, Гуйе (Вейналдум, 81), Мбаппе (Икарди, 88), Неймар, Ди Мария (Дракслер, 88).
МонпельеОмлин, Самбия, Тулер (Коцца, 26), Эстев, Ристич, Мавидиди (Ваи, 79), Молле (Макуана, 79), Саванье, Ферри (Леруа, 78), Шотар (Джоаккини, 88), Жермен.
Предупреждение:
Макуана (90).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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