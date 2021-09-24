Павлюченко о Семине: «Где же его суперуровень? Я не вижу. Бердыев, Хиддинк – великие тренеры, но не Семин»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался об уходе Юрия Семина с поста тренера «Ростова».

«Я каждый день слышал, какой Юрий Павлович великий тренер, который из любых футболистов сможет сделать суперкоманду. Но что-то я этого не вижу и не увидел.

Понимаете, с хорошими футболистами и я могу быть великим тренером. А попробуй сделать хорошую команду из среднего уровня футболистов, не в обиду ростовским парням. И где же суперуровень Семина? Я не вижу.

Для меня великий тренер – Бердыев, который может из «Рубина» и «Ростова» великие команды сделать. великий, который из никому не известных футболистов сделал великую сборную.

Вот они великие тренеры, но никак не Семин», – заявил Павлюченко.

Семин ушел из «Ростова» – за неделю до «Локо». Отработал меньше двух месяцев, выиграл 1 матч из 7

Уход Юрия Семина – восьмой по скорости в истории РПЛ. В топ-10 заглянули Хуанде Рамос (ЦСКА) и Осинькин (построил «Крылья»)