Клейменов работает в «Спартаке» бесплатно

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Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов отказался от зарплаты в московском клубе.

«Изначально, когда Клеймейнов вошел в состав совета директоров «Спартака», Леонид Федун предлагал ему заработную плату, но Клейменов отказался.

Скажу больше: было два критических случая, связанных с Федуном, где, если бы Клейменов не включился в работу вовремя, был бы информационный взрыв в инфополе. Он смог спасти «Спартак» от проблем», – приводит слова знакомого с ситуацией источника «РБ-Спорт».

Напомним, что заместитель генерального директора Первого канала вошел в состав совета директоров «Спартака» 1 июля.

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