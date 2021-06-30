Клейменов работает в «Спартаке» бесплатно

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов отказался от зарплаты в московском клубе.

«Изначально, когда Клеймейнов вошел в состав совета директоров «Спартака», предлагал ему заработную плату, но Клейменов отказался.

Скажу больше: было два критических случая, связанных с Федуном, где, если бы Клейменов не включился в работу вовремя, был бы информационный взрыв в инфополе. Он смог спасти «Спартак» от проблем», – приводит слова знакомого с ситуацией источника «РБ-Спорт».

Напомним, что заместитель генерального директора Первого канала вошел в состав совета директоров 1 июля.