Ашраф Хакими: «Мусульманская община в Париже – одна из причин перехода в «ПСЖ». Знал, что буду чувствовать себя как дома»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная Марокко по футболу Ашраф Хакими религия Футбол

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими объяснил, как религия и культура повлияли на его решение выступать за сборную Марокко и парижский клуб.

«Я представитель марокканской культуры. Дома мы говорим на арабском языке, готовим блюда марокканской кухни, я практикующий мусульманин. Я смотрел матчи Марокко с отцом, который много рассказывал мне о великих игроках страны.

У меня были контакты со сборной Испании, но мне всегда нравилось выступать за Марокко. В сборной меня отлично приняли.

Одна из причин, по которой я перешел в «ПСЖ», – арабо-мусульманская община в Париже. Я знал, что в культурном плане буду чувствовать себя как дома», – сказал Хакими в интервью L’Équipe.

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