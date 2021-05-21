Лебеденко о Грозном: «Нельзя ходить по улице в шортах, за руку с женой, целоваться на людях. Местные ребята рассказали правила поведения»

Нападающий рассказал о знакомстве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время игры за «Ахмат» (тогда – «Терек»), а также о порядках в Грозном.

– Часто встречались с Рамзаном Кадыровым?

– Раз в год он посещал тренировки. Пару раз в год приглашал в резиденцию. Всегда был на позитиве.

В отличие от президента клуба Даудова, который мог напихать и на повышенных тонах что-то высказать, Рамзан Ахматович всегда поддерживал, даже когда команда очень плохо играла. Говорил: «Все будет хорошо».

– Что больше всего впечатлило в резиденции Кадырова?

– Ее размеры и зоопарк, в котором были тигры и львы. Внутри все красиво, благородно. У нас там был ужин, а затем прогулка до зоопарка, где мы смотрели на зверей.

– Кадыров тренировался с вами?

– Пару раз приходил – после тренировки играли с ним и с президентом клуба.

– И как он?

– Конечно, уровень подтягивать надо, ха-ха.

– Черчесов рассказывал, что изучал шариат, чтобы приобщиться к жизни в Грозном. А что делали вы?

– Мне местные ребята рассказали основные правила поведения. Нельзя ходить по улице в шортах, за руку с женой, целоваться на людях и так далее.

– Возникали проблемы на этой почве?

– Однажды я приехал с выезда в шортах – не оказалось при себе брюк. Пришлось с нижнего паркинга быстро зайти в магазин и купить штаны.

Тем не менее один продавец увидел меня в шортах, подошел и начал пихать. Минут десять объяснял, что тут нельзя так ходить. Его не волновало, что я ему говорил – мол, как раз иду за штанами. Потом – когда купил, показал ему. Он такой: «Молодец!» – заявил игрок.