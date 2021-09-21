«Телеспорт» отказался продать «Матч ТВ» права на показ игр сборной России в 2021-м

«Матч ТВ» не сможет транслировать матчи сборной России в текущем году.

По сведениям «РБ-Спорт», организация делала запрос о приобретении прав на показ игр национальной команды в квалификации ЧМ-2022, однако получила отказ от владеющего ими «Телеспорта».

Причиной отказа стало то, что показ оставшихся матчей запланирован на других каналах. Например, матчи против Словакии и Словении в октябре будут продемонстрированы на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что «Матч ТВ» направлял запрос и относительно сентябрьской игры России с Мальтой (2:0). «Телеспорт» отказался продавать ее спортивному каналу и в итоге договорился с «Рен ТВ» после длительных поисков возможного покупателя.

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