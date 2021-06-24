Губерниев – СБР: «А нахрена ставить в программу ЧР гонку, которую многие дружно не бегут? Чей уровень готовности хотят посмотреть тренеры?»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР) за организацию чемпионата России по летнему биатлону.

Ранее СБР сообщил, что Евгений Гараничев, Александр Логинов и Матвей Елисеев пропустят индивидуальную гонку, которая пройдет 23 сентября.

По словам тренера женской сборной Михаила Шашилова, всю программу чемпионата России побегут только Лариса Куклина и Виктория Сливко.

«В четверг в Тюмени стартует летний ЧР по биатлону! Все гонки покажет в прямом эфире «Матч ТВ»! Вначале пройдут индивидуальные гонки, которые дружно пропустят сборники! По разным причинам, но пропустят!

И у меня вопрос к СБР… А нахрена ставить в программу ЧР гонку, которую многие дружно не бегут? Чей уровень готовности хотят посмотреть тренеры? Или они показывают нам уровень СВОЕЙ готовности? До встречи в четверг в 8.55 на «Матче»...» – написал Губерниев.

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону-2021 в Тюмени

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