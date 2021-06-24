Губерниев – СБР: «А нахрена ставить в программу ЧР гонку, которую многие дружно не бегут? Чей уровень готовности хотят посмотреть тренеры?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР) за организацию чемпионата России по летнему биатлону.

Ранее СБР сообщил, что Евгений Гараничев, Александр Логинов и Матвей Елисеев пропустят индивидуальную гонку, которая пройдет 23 сентября.

По словам тренера женской сборной Михаила Шашилова, всю программу чемпионата России побегут только Лариса Куклина и Виктория Сливко.

«В четверг в Тюмени стартует летний ЧР по биатлону! Все гонки покажет в прямом эфире «Матч ТВ»! Вначале пройдут индивидуальные гонки, которые дружно пропустят сборники! По разным причинам, но пропустят!

И у меня вопрос к СБР… А нахрена ставить в программу ЧР гонку, которую многие дружно не бегут? Чей уровень готовности хотят посмотреть тренеры? Или они показывают нам уровень СВОЕЙ готовности? До встречи в четверг в 8.55 на «Матче»...» – написал Губерниев.

Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону-2021 в Тюмени