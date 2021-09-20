РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства. Соглашение – на два сезона

объявил о назначении Витора Перейры главой департамента судейства.

Португалец будет курировать все вопросы судейства, включая стратегическое развитие, подготовку и образование российских рефери. К исполнению обязанностей он приступит в ближайшие дни.

Соглашение между сторонами рассчитано на два сезона. 64-летний Перейра сменил на этом посту Виктора Кашшаи, который ушел 13 сентября.

Витор Мелу Перейра – экс-арбитр ФИФА и УЕФА, работал на ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также на финальных матчах еврокубков в 2000-е. В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, в ходе карьеры он заведовал судейством в Греции и Чехии.