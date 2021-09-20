РФС назначит португальца Перейру главой департамента судейства в четверг

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о назначении португальца Витора Перейры главой департамента судейства РФС.
«О назначении Перейры объявим в четверг», – сказал Хачатурянц.
64-летний португалец сменит на этом посту Виктора Кашшаи, который ушел 13 сентября.
Витор Мелу Перейра – экс-арбитр ФИФА и УЕФА, работал на ЧМ-1998 и ЧМ-2002, а также на финальных матчах еврокубков в 2000-е. В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, в ходе карьеры он заведовал судейством в Греции и Чехии.
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