Неймар возмутился желтой карточкой Пакета за финт «радуга»: «Знаменитой Joga Bonito больше нет»

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Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на желтую карточку, показанную его соотечественнику Лукасу Пакета, который играет за «Лион».

В концовке матча 7-го тура Лиги 1 против «Труа» (3:1) 24-летний Пакета, обыгрывая соперника один в один, попытался исполнить финт «радуга».

Главный арбитр Стефани Фраппар показала 24-летнему бразильцу предупреждение.

«Крайне печальный момент, желтая карточка за дриблинг. «Радуга» – это способ [обыграть соперника], и неважно, где она была исполнена и на какой минуте.

Со мной подобное произошло в прошлом сезоне. В этом – с Пакета. Я не понимаю причин этого. Знаменитой Joga Bonito (красивой игры – прим. Sports.ru) больше нет. Наслаждайтесь, пока она еще сохраняется», – написал Неймар в инстаграме.

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