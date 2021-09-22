В контракте Хави с «Аль-Саддом» нет пункта об уходе в «Барселону». Опцию убрали при продлении договора

В контракте главного тренера «Аль-Садда» Хави отсутствует пункт, согласно которому он может беспрепятственно уйти в «Барселону».
Минувшим летом 41-летний тренер продлил контракт с катарским клубом до 2023 года.
В предыдущем соглашении экс-капитана «Барсы» была прописана опция, что он может расторгнуть договор, если получит предложение от каталонской команды.
В действующем контракте такого пункта нет. О том, чтобы Хави отказался от него, попросили руководители «Аль-Садда». Однако в соглашении прописаны отступные.
В связи с этим «Барселоне» придется вести переговоры с «Аль-Саддом», если клуб действительно захочет уволить Роналда Кумана с поста главного тренера и пригласить Хави на эту должность.