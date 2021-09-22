В контракте Хави с «Аль-Саддом» нет пункта об уходе в «Барселону». Опцию убрали при продлении договора

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В контракте главного тренера «Аль-Садда» Хави отсутствует пункт, согласно которому он может беспрепятственно уйти в «Барселону».

Минувшим летом 41-летний тренер продлил контракт с катарским клубом до 2023 года.

В предыдущем соглашении экс-капитана «Барсы» была прописана опция, что он может расторгнуть договор, если получит предложение от каталонской команды.

В действующем контракте такого пункта нет. О том, чтобы Хави отказался от него, попросили руководители «Аль-Садда». Однако в соглашении прописаны отступные.

В связи с этим «Барселоне» придется вести переговоры с «Аль-Саддом», если клуб действительно захочет уволить Роналда Кумана с поста главного тренера и пригласить Хави на эту должность.

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