Лукаку сомневается в эффективности жеста с коленом: «Нам аплодируют, а после игры можно столкнуться с оскорблениями»

Нападающий признался, что сомневается в целесообразности вставать на колено перед матчами в качестве знака поддержки борьбы с расизмом.

«Думаю, мы могли бы принять более эффективные меры. Да, мы встаем на колено, нам все аплодируют… Однако после игры можно в очередной раз столкнуться с оскорблениями.

Капитаны и еще несколько ведущих игроков каждой команды должны встретиться с руководителями инстаграма, Футбольной ассоциации и профсоюза футболистов, мы должны сесть за стол и серьезно все обсудить.

Обсудить то, как мы можем сражаться с этим – не только в мужском футболе, но и в женском. Защитить нужно не только игроков, но и болельщиков, а также молодых людей, планирующих стать профессиональными футболистами.

Я должен бороться, ведь я борюсь не только за себя, но и за своего сына, за своих будущих детей, за своего брата, за всех игроков и детей, за каждого. Футбол ведь в конце концов должен приносить радость.

Нельзя убивать игру дискриминациями. Не должно такого быть. Футбол – это удовольствие, это радость, не должно быть так, что ты чувствуешь себя незащищенным из-за мнений необразованных людей», – приводит слова Лукаку The Telegraph со ссылкой на CNN.

Ранее партнер Лукаку по «Челси» также заявил, что жест с коленом утратил свое влияние. Испанца поддержал главный тренер лондонцев .