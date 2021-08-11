Маркос Алонсо: «Жест с коленом утратил свое влияние. Я предпочитаю указывать на надпись «Нет расизму» на рукаве»

Защитник объяснил, почему ни разу не вставал на колено в матчах АПЛ и Лиги чемпионов текущего сезона.

По словам игрока, жест с преклонением колена в качестве знака поддержки борьбы с расизмом утратил для него свое значение.

«Я категорически против расизма и всех видов дискриминации. Но я просто предпочитаю указать на надпись «Нет расизму» на рукаве футболки. Так поступают в других странах и в других видах спорта.

Я выбираю такой способ. Я делаю это по-другому. Думаю, что жест с коленом в каком-то смысле утратил влияние, поэтому я просто поступаю по-своему. При этом я показываю, что полностью поддерживаю борьбу с расизмом.

С партнерами я об этом не говорил. Мы все как одна семья. У меня очень хорошие отношения со всеми, я всех люблю, но пока мы об этом не говорили. Я не думаю, что в этом есть необходимость, но если мне придется, я скажу то же самое, что только что сказал вам. И не думаю, что из-за этого возникнут какие-либо проблемы.

Сейчас я предпочитаю указывать на рукав и буду поступать так в дальнейшем», – сказал Алонсо.