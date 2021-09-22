Тьерри Анри – кандидат на пост тренера «Барселоны» (Mundo Deportivo)

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Бывший форвард «Барселоны», а ныне ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри стал очередным претендентом на назначение в каталонский клуб в случае отставки Роналда Кумана.

По данным Mundo Deportivo, «блауграна» уже рассматривала кандидатуру Анри в 2017 году, когда команду в итоге возглавил Эрнесто Вальверде.

Теперь «Барса» вновь изучает вариант с 44-летним французом.

По информации источника, каталонцы предпочли бы назначить новым тренером кого-то из своих бывших игроков вроде Хави или Анри.

Ранее стало известно, что Анри может войти в штаб «Барселоны», если ее возглавит главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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