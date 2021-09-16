«Барселона» не рассматривает Пирло на пост тренера. Сообщалось, что Лапорта видит его преемником Кумана

Бывший главный тренер «Ювентуса» не входит в круг претендентов на назначение в «Барселону».

Об этом сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто.

Ранее стало известно, что президент каталонского клуба рассматривает кандидатуру 42-летнего итальянца на случай увольнения .

После 4 матчей «Барса» занимает в таблице 8-е место.

Хави и Роберто Мартинес – основные кандидаты на пост тренера «Барсы»

54 кросса, Пике c Де Йонгом в атаке – после такой бомбардировки «Барса» спаслась с «Гранадой» на 90-й минуте