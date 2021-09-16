«Барселона» не рассматривает Пирло на пост тренера. Сообщалось, что Лапорта видит его преемником Кумана

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не входит в круг претендентов на назначение в «Барселону».

Об этом сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто.

Ранее стало известно, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассматривает кандидатуру 42-летнего итальянца на случай увольнения Роналда Кумана.

После 4 матчей «Барса» занимает в таблице Ла Лиги 8-е место.

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