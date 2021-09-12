У Бензема 8 голов и 7 ассистов в 6 матчах Ла Лиги

Нападающий «Реала» результативно начал этот розыгрыш .

Француз открыл счет на 3-й минуте матча 6-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (6:1), затем дважды ассистировал Марко Асенсио, а 78-й минуте оформил дубль.

33-летний форвард забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 6 матчах Ла Лиги этого сезона.

Бензема отметился результативными действиями в каждой игре испанского чемпионата.

С полной статистикой нападающего можно ознакомиться по ссылке.

.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Мальоркой».