У Бензема 8 голов и 7 ассистов в 6 матчах Ла Лиги

Нападающий «Реала» Карим Бензема результативно начал этот розыгрыш Ла Лиги.
Француз открыл счет на 3-й минуте матча 6-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (6:1), затем дважды ассистировал Марко Асенсио, а 78-й минуте оформил дубль.
33-летний форвард забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 6 матчах Ла Лиги этого сезона.
Бензема отметился результативными действиями в каждой игре испанского чемпионата.
С полной статистикой нападающего можно ознакомиться по ссылке.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Реалом» и «Мальоркой».