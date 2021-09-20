Газзаев не прошел в Госдуму нового созыва. Он был депутатом с 2016-го

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев покинет Госдуму по результатам выборов.

Газзаев участвовал в голосовании от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Дагестане. По итогам выборов он оказался среди непереизбранных кандидатов.

Газзаев вошел в состав «Справедливой России» в 2016 году, тогда же стал депутатом Госдумы, где в 2020-м возглавил комитет по делам национальностей.

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