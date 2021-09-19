Пеп Гвардиола: «Во всем мире 5 замен, в Англии – 3. Это смешно, учитывая график. Потому столько травм»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу допустимого числа замен в чемпионате Англии.

«У команд по всему миру есть возможность делать пять замен, а у нас по-прежнему только три. Учитывая плотный график, это, простите, смешно.

Вот почему столько травм. Почему? Потому что мы не имеем возможности сделать пять замен.

Все в мире следят за футболистами, за их здоровьем, за тем, чтобы использовать их как можно грамотнее. А у нас три замены – и матчи каждые три дня. Подготовиться невозможно, предсезонки нет – и при этом три замены, когда у всех пять.

Может, однажды высшее руководство, важные умные ребята, сможет объяснить мне, почему все именно так», – сказал Гвардиола.

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