Гвардиола об Акинфенва: «Легенда английского футбола. Играть против этого легендарного форварда каждую неделю было бы лучшим способом для развития молодых футболистов»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча Кубка английской лиги с «Уикомом» (6:1) дал комментарий о 39-летнем форварде соперника Адебайо Акинфенва.

«Они (молодые игроки «Сити» – прим.) встретились с легендой английского футбола. Увидеться с ним – невероятное удовольствие.

Было непросто, но парни справились. Мы проанализируем игру и покажем им, как справляться с проблемами. Но все игроки сыграли хорошо», – заявил тренер.

«Было бы здорово, если бы они  (молодые футболисты – прим.) могли каждую неделю играть против «Уикома». Если бы каждые выходные они могли играть против этого легендарного форварда, то это был бы лучший способ для их развития», – добавил Гвардиола.

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