Представлен логотип ЧМ-2023 в стилистике супрематизма. Он вдохновлен картиной Малевича «Спортсмены»

Сегодня в Санкт-Петербурге был представлен логотип чемпионата мира-2023, который пройдет в России.

«Логотип чемпионата мира создан на основе образа, использованного в картине «Спортсмены» великого русского художника Казимира Малевича, и выполнен в стилистике супрематизма – одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века», – говорится в заявлении на сайте ФХР.

Фото: сайт

Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

У Малевича есть картина «Спортсмены». Объясняем на ее примере, в чем суть его метода