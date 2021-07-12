«МЮ» готов продать Лингарда, Теллеса, Джонса, Далота, Джеймса, Уильямса и Перейру. Уход Марсьяля возможен

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«Манчестер Юнайтед» готов продать ряд игроков, чтобы получить средства на дальнейшие трансферы.

Семья Глейзеров, владеющая клубом, выделила Оле-Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов на летний трансферный период. С учетом перехода хавбека Джейдона Санчо и скорого прихода защитника «Реала» Рафаэля Варана расходы превысят обозначенную сумму.

По этой причине манкунианцы примут предложения о трансфере некоторых футболистов. Это касается защитников Алекса Теллеса, Диогу Далота, Брэндона Уильямса и Фила Джонса, хавбеков Андреаса Перейры, Дэниэла Джеймса и Джесси Лингарда.

Возможно, «МЮ» согласится продать и нападающего Антони Марсьяля в случае крупного предложения, сообщает ESPN.

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