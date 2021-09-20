Судья Иванов о Слуцком: «У нас нет личного конфликта. Я готов к диалогу, могу объяснить каждое решение»

Арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 8-го тура между и (1:3), высказался о претензиях тренера казанцев Леонида Слуцкого.

– У нас нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы.

Задача судейской бригады – провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, арбитр должен их фиксировать. Не нужно искать подводных течений в работе судей. Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то что футбол – это спортивное противостояние, никто не заинтересован в конфликтах.

Я с большим уважением отношусь к труду тренеров, зная, насколько он сложен. Труд арбитра – такая же сложная работа. Каждый из нас, игроки, тренеры, судьи, пытается делать свою работу качественно.

– Что вам кричал Слуцкий? За что вы вынесли ему два предупреждения?

– Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани.

Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства.

Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции.

– Что дальше?

– Я готов к диалогу, если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса.

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