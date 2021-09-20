Куман про 1:1 с «Гранадой»: «Барса» со 2-й минуты играла против команды, убивавшей время»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча с «Гранадой» (1:1) в 5-м туре .

«Перед матчем, особенно домашним, думаешь о победе. Но уже в начале игры все осложнилось. Нам пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время.

Хочу отметить энергию, с которой мы играли до конца. Конечно, мы хотели добиться большего, но после провального старта это было нелегко.

У нас не было свободных зон, и мы не могли использовать низкорослых футболистов, но мы могли отправить высоких игроков в штрафную. Надо бороться до конца, выигрывать подборы. Мы сравняли счет, хорошо играя, но жаль, что это случилось слишком поздно.

Араухо – настоящий профессионал, у него похвальное отношение к делу. Как и все футболисты, он потратил много сил. Так и надо работать», – сказал Куман.

У «Барселоны» 1 победа за 4 последних матча