Куман про 1:1 с «Гранадой»: «Барса» со 2-й минуты играла против команды, убивавшей время»

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига Гранада Рональд Араухо Футбол

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча с «Гранадой» (1:1) в 5-м туре Ла Лиги.

«Перед матчем, особенно домашним, думаешь о победе. Но уже в начале игры все осложнилось. Нам пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время.

Хочу отметить энергию, с которой мы играли до конца. Конечно, мы хотели добиться большего, но после провального старта это было нелегко.

У нас не было свободных зон, и мы не могли использовать низкорослых футболистов, но мы могли отправить высоких игроков в штрафную. Надо бороться до конца, выигрывать подборы. Мы сравняли счет, хорошо играя, но жаль, что это случилось слишком поздно.

Араухо – настоящий профессионал, у него похвальное отношение к делу. Как и все футболисты, он потратил много сил. Так и надо работать», – сказал Куман.

У «Барселоны» 1 победа за 4 последних матча

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные