Черчесов о первых матчах сборной при Карпине: «Были в горах, не смог посмотреть. Справляли дни рождения с супругой»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от первых матчей национальной команды под руководством .

«Мы были в горах, и я не смог посмотреть игры. Были дни рождения у меня и моей супруги. Мы так посчитали, что десять лет мы не справляли вместе наши дни рождения – у нее 2-го, у меня 4-го. Мы были в горах, и там не было прямой трансляции.

Врать не буду: потом я посмотрел игру с хорватами в записи. Вы когда-нибудь пробовали сначала почитать про игру, а потом ее посмотреть?

Интересное занятие, рекомендую. Игры с Мальтой и Кипром я не смотрел, посмотрел только обзор. Главное, что взяли семь очков, команда идет дальше. Был бы здесь, посмотрел бы игры», – сказал Черчесов.