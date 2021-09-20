Руй Витория: «Спартак» был лучшим на поле по всем параметрам. Трудно победить, когда не забиваешь»

Главный тренер «Спартака» высказался после матча 8-го тура с (0:1).

– превзошел ЦСКА по статистике ожидаемых голов более чем в два раза. На этом фоне как бы вы объяснили причины поражения?

– «Спартак» был лучше по всем параметрам. Результат несправедлив, но это футбол.

У нас были моменты, мы должны были забивать. Когда не забиваешь, трудно победить в таком матче. Мы не забили, поэтому не выиграли.

Но очевидно, что моя команда была лучшей на поле, – сказал Витория в эфире .

«Спартак» идет 9-м в РПЛ и на 10 очков отстает от лидирующего «Зенита»