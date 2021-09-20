Руй Витория: «Спартак» был лучшим на поле по всем параметрам. Трудно победить, когда не забиваешь»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
– «Спартак» превзошел ЦСКА по статистике ожидаемых голов более чем в два раза. На этом фоне как бы вы объяснили причины поражения?
– «Спартак» был лучше по всем параметрам. Результат несправедлив, но это футбол.
У нас были моменты, мы должны были забивать. Когда не забиваешь, трудно победить в таком матче. Мы не забили, поэтому не выиграли.
Но очевидно, что моя команда была лучшей на поле, – сказал Витория в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» идет 9-м в РПЛ и на 10 очков отстает от лидирующего «Зенита»