Руй Витория: «Спартак» был лучшим на поле по всем параметрам. Трудно победить, когда не забиваешь»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после матча 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Спартак» превзошел ЦСКА по статистике ожидаемых голов более чем в два раза. На этом фоне как бы вы объяснили причины поражения?

– «Спартак» был лучше по всем параметрам. Результат несправедлив, но это футбол.

У нас были моменты, мы должны были забивать. Когда не забиваешь, трудно победить в таком матче. Мы не забили, поэтому не выиграли.

Но очевидно, что моя команда была лучшей на поле, – сказал Витория в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» идет 9-м в РПЛ и на 10 очков отстает от лидирующего «Зенита»

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