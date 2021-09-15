ЦСКА и «Спартак» зарубятся в московском дерби. Играйте без риска с беспроигрышной ставкой

В 8-м туре чемпионата России ЦСКА в понедельник, 20 сентября, сыграет со «Спартаком».

Оба московских клуба начали сезон неважно: у команд по три поражения и 10 набранных очков, а отставание от «Зенита» составляет 7 баллов.

В предстоящем матче, по мнению букмекеров, шансы соперников примерно равны. На победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 2,50, а за успех «Спартака» дают 2,80. Ничья оценена коэффициентом 3,60. Впрочем, стоит учесть, что ЦСКА не уступает «Спартаку» дома с 2017 года.

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