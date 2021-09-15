Аршавин о Миранчуке в «Аталанте»: «Будет так продолжаться – летом стоит подумать о смене клуба»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил игру хавбека «Аталанты» в текущем сезоне.

«Алексей в этом сезоне чаще появляется в составе, но пока, мне кажется, у него не получается реализовать себя. Каким мы его привыкли видеть в «Локомотиве», то сейчас лишь редко в каких-то эпизодах видим в «Аталанте».

Думаю, вряд ли его кто-то отпустит, до следующего лета вряд ли он покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то, может быть, следующим летом стоит подумать о смене команды», — сказал Аршавин.

У Миранчука 1 голевой пас в 8 матчах за «Аталанту» и сборную России в сезоне. Он сыграл 328 минут