Джан Пьеро Гасперини: «Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им быть»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре российского полузащитника Алексея Миранчука.
«Для меня он не является загадкой, все зависит от ожиданий.
Миранчук не является ведущим игроком «Аталанты», но он может им быть. Алексей может внести свой вклад в успехи команды, мы работаем в этом направлении – в том, чтобы заставить его прогрессировать», – сказал Гасперини.
В текущем сезоне 25-летний хавбек трижды выходил на поле в матчах Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.