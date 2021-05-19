Джан Пьеро Гасперини: «Миранчук – не ведущий игрок «Аталанты», но он может им быть»

Главный тренер «Аталанты» высказался об игре российского полузащитника .

«Для меня он не является загадкой, все зависит от ожиданий.

Миранчук не является ведущим игроком «Аталанты», но он может им быть. Алексей может внести свой вклад в успехи команды, мы работаем в этом направлении – в том, чтобы заставить его прогрессировать», – сказал Гасперини.

В текущем сезоне 25-летний хавбек трижды выходил на поле в матчах Серии А. Его полную статистику можно найти здесь.