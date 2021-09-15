У Миранчука 1 голевой пас в 8 матчах за «Аталанту» и сборную России в сезоне. Он сыграл 328 минут

Теги Аталанта серия А Италия Сборная России по футболу Алексей Миранчук Футбол

Полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука заменили в перерыве матча Серии А против «Салернитаны» (0:0, второй тайм).

В этом сезоне Миранчук провел 8 матчей за клуб и сборную России, в которых отметился одной голевой передачей. Он ассистировал Робину Гозенсу в игре Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:2).

Суммарно в этих матчах Алексей сыграл 328 минут: 158 в пяти играх за «Аталанту» и 169 – в трех матчах за сборную России. То есть он в среднем проводит по 41 минуте на поле.

Подробную статистику Миранчука можно посмотреть здесь.

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