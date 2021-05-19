«Ман Сити» впервые за 4 года нанес всего 1 удар в створ за матч – с «Саутгемптоном»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с (0:0) в матче пятого тура чемпионата .

Команда тренера нанесла за игру всего один удар в створ ворот.

В то время как соперник под руководством дважды пробил в створ ворот – при владении мячом 64% на 36% в пользу «горожан».

По ударам в сторону ворот был предпочтительнее – 16 против 10.

Как сообщает Opta, команда Гвардиолы нанесла всего один удар в створ за матч впервые с 2017 года. Тогда это случилось в игре против «Сток Сити».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Саутгемптон».